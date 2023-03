Nuove offerte di lavoro da Empoli a Santa Croce: candidati subito!

Ultima settimana di marzo, ma non è l'ultima occasione per cercare lavoro.

Continuiamo come ogni settimana il viaggio nel mondo delle opportunità di lavoro con le nostre offerte della vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MAGAZZINIERE

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, si occuperà di movimentazione, carico scarico, bollettazione e all'occorrenza utilizzerà il furgone aziendale per fare piccole consegne tra altri magazzini del gruppo.

Per questa posizione si ricerca una risorsa automunita, libera e con alle spalle almeno un'esperienza come magazziniere.

Costituisce un requisito preferenziale il possesso della patente del muletto.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-162284/it/

ADD. ALLA RIFINITURA CONCIARIA

La risorsa inserita sarà impiegata sia in ambito di rifinitura (gemata, spruzzo) sia, a seconda della necessità, sui bottali. Si ricerca una persona che abbia già svolto la suddetta mansione in passato, che abiti in prossimità del luogo di lavoro e che sia libera da subito.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-alla-rifinitura-conciaria-162267/it/

AUTISTA PATENTE CQC

La risorsa si occuperà del trasporto della merce sul territorio regionale e occasionalmente del trasporto da e per l'areoporto dei clienti di calibro internazionale che si recheranno in azienda. Solo di rado è richiesta disponibilità ad effettuare trasferte. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Possesso di patente C + CQC

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-cqc-159667/it/

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO IN STAGE

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo e, affiancata da un tutor, si occuperà della rilevazione presenze dipendenti, gestione squadre di lavoro.

Si richiede diploma in Ragioneria o affini. Costituisce requisito preferenziale il possesso della laurea triennale/magistrale. La risorsa si deve rendere disponibile a periodi di stage.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-amministrativo-in-stage-160945/it/

PERITO ELETTROTECNICO

La risorsa sarà inserita all'interno dello staff per effettuare lavori di assistenza tecnica, cablaggio, installazione allarmi etc. La risorsa ideale è in possesso del diploma in elettrotecnica e/o aver maturato interesse nel settore.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/perito-elettrotecnico-161916/it/

ADD. ALLE PULIZIE

La risorsa si occuperà delle pulizie industriali in uffici, palestre e banche. Si ricercano persone che abbiano già svolto il medesimo lavoro in passato.

Luogo di lavoro: Santa Croce

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-alle-pulizie-162263/it/

