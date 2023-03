Palazzo Vecchio imbrattato, perquisizioni in casa degli attivisti di Ultima Generazione

Questa mattina è stata fatta irruzione in casa di Giordano e Nicole e sono stati sequestrati loro tutti i dispositivi elettronici per “verificare la presenza di chat/conversazioni tali da permettere di individuare altri cortei”. A Giordano è anche stato portato via un libro, la traduzione dall'inglese di un testo di un altro attivista.

Lo riporta sui social Ultima Generazione. Giordano e Nicole sono i giovani attivisti che hanno imbrattato Palazzo Vecchio negli scorsi giorni e che sono stati denunciati per quel fatto.

Sempre sui social si legge un estratto del mandato di perquisizione:

“Verificato, quindi, che appare assolutamente necessario procedere al sequestro di cellulari e altri strumenti informatici (smartphone, tablet, ecc) degli indagati, al fine di verificare la presenza di chat/conversazioni tali da permettere di individuare altri cortei.

Considerato, quindi, che con riferimento alle condotte illecite contestate agli indagati, appare indispensabile, al fine di provare l’attività criminosa ed il loro protrarsi, acquisire al procedimento penale documenti e files, anche se custoditi su supporto informatico e/o elettronico a chiunque in uso al momento dell’esecuzione della perquisizione, relativi, anche indirettamente, alla genesi e svolgimento della suindicata attività criminosa, nonché ogni dispositivo informatico o telematico presente sulle persone o nei luoghi perquisendi […]”

Ultima Generazione commenta: "Non solo Giordano e Nicole, ma chiunque sia qui a collaborare con loro, a dare una mano per mandare avanti questa follia che è il volersi riprendere il futuro. Siamo tutti e tutte criminali".