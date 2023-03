Pannofino presta la sua voce per i 150 anni del Teatro Garibaldi di Figline

“Scusate se mi intrometto, ma ho sentito che stavano girando un film su di me e ho deciso di rompere il silenzio, per dire due parole anche io. Se non lo faccio ora, quando mi ricapiterà?”. È con queste parole che, al minuto 5 di 30 del documentario “Io, il Teatro Garibaldi”, Francesco Pannofino irrompe (vocalmente) sulla (video)scena, per vestire i panni di un centocinquantenne d’eccezione: il Teatro comunale Garibaldi di Figline, che ha festeggiato il suo compleanno lo scorso novembre, durante una serata di Gala aperta al pubblico e dedicata anche ai suoi 50 anni di Prosa.

Il documentario, proiettato per la prima volta in quella occasione, da oggi è disponibile anche sul canale Youtube del Comune di Figline e Incisa Valdarno e sui suoi canali social. Un modo per celebrare, con un’iniziativa local, la Giornata mondiale del Teatro, istituita dall’International Theatre Institute e da esperti dell’UNESCO per la prima volta il 27 marzo 1962.

Dalla sua costruzione (datata 1866, quando si decise di utilizzare una parte di mura figlinesi, che stavano crollando, per la sua realizzazione) ai motivi del suo nome di battesimo, dalla prima opera messa in scena alla bomba davanti al suo portone (1921), dagli usi “insoliti” di palco e platea nel corso del tempo fino ai giorni nostri: il documentario dettaglia i 150 anni di attività, dal 1872 al 2022, alternando l’autonarrazione di Pannofino alle spiegazioni fornite attraverso la voce dell’attrice fiorentina Carolina Pezzini, le foto storiche (fornite dal Circolo Fotografico Arno, che custodisce l’Archivio fotografico comunale), le interviste e i ringraziamenti a chi, oggi, lavora per mantenere vivo questo luogo, tra maestranze, attori, compagnie, Comune e promotori teatrali.

Il documentario, commissionato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, è stato realizzato da Berta Film e diretto da Bartolomeo Pampaloni, vincitore del Premio della Giuria al Trento Film Festival per il suo film Lassù e già menzione speciale al Rome Cine Fest come Migliore Documentario iItaliano per il suo Roma Termini (qui la sua biografia: https://www.bartolomeopampaloni.com/about ).

“Con la pubblicazione online di questo documentario – spiega l’assessore alla Cultura, Dario Picchioni – ci avviciniamo alla chiusura delle iniziative dedicate ai festeggiamenti dei 150 anni, più 50 di Prosa, del Teatro comunale Garibaldi. Iniziative che hanno spaziato dalla serata di Gala dello scorso 5 novembre a tanti e apprezzatissimi appuntamenti ‘fuori scena’, sempre sold out, adatti a tutte le età, a metà strada tra la prosa e la visita guidata e, nel caso dello spettacolo ‘Ceneri’, ideato appositamente per la soffitta del Garibaldi.

Infine, per ricordare questa ricorrenza, abbiamo voluto donare ai nostri abbonati di Concertistica e Prosa un’agendina con il logo dei 150 anni del Teatro, la cui distribuzione è iniziata in occasione del Concerto di Natale e terminerà, fino a esaurimento scorte, durante i due ultimi spettacoli di Prosa, in programma 1 e 2 aprile (in scena Così è, se vi pare) e 15-16 aprile (con Ambra Angiolini ne Il Nodo)”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno