Rubano oggetti religiosi dal'ex convento abbandonato, fotografi denunciati

Hanno rubato 2 spartiti musicali, 2 libri e una stola dall'ex convento di Santa Lucia a Lastra a Signa. I carabinieri hanno denunciato 7 persone, amici di La Spezia e Massa, per furto aggravato in concorso di oggetti religiosi.

Nell'esplorazione dell'edificio abbandonato per effettuare foto d'effetto (pratica chiamata Urbex fotografia), avvenuta senza permesso, avevano trovato e si erano impossessati dei succitati oggetti. Una volta usciti stavano andando a mangiare ma sono stati sorpresi dai carabinieri di Lastra a Signa dopo una segnalazione di persone sospette nei pressi del Convento.

Gli oggetti che volevano portar via come trofeo sono stati sequestrati. L'edificio ecclesiastico sconsacrato, ormai in disuso, è particolarmente attenzionato poiché nel tempo è stato oggetto di furti, di cui alcuni solo recentemente denunciati dall'attuale proprietà.