Rubano preziosi in una gioielleria di Anghiari, due denunce

Sono stati individuati dai carabinieri gli autori del furto subito giovedì scorso da una gioielleria di Anghiari. Il 23 marzo le due persone, un uomo e una donna di Rimini, sono entrate nella gioielleria uscendo poco dopo con 4 preziosi in tasca, per un valore di quasi 1300 euro. Come spiegato dai carabinieri, che hanno individuato i due a seguito delle indagini, il colpo portato a segno si è svolto tramite tecniche di distrazione, che prevedono solitamente l'entrata in gioielleria di due persone in cui lavora solo il proprietario o un addetto e mentre uno dei due ladri impegna il commesso, facendosi mostrare molti oggetti, l'altro pensa a prelevare la refurtiva utilizzando a volte sacchetti confezionati in modo da eludere i sistemi antitaccheggio.

Come sarebbe avvenuto nella gioielleria di Anghiari, dove infatti il proprietario non si sarebbe accorto immediatamente del furto ma subito dopo ha segnalato l'accaduto ai carabinieri di Sanseplocro. I militari, raccolte le informazioni, sono riusciti a rintracciare i responsabili il giorno dopo, quando sarebbero tornati in Valtiberina con l'intenzione di mettere a segno altri colpi. Fermati e perquisiti, avevano con sé una parte della refurtiva. Le indagini dei militari non si sono fermate e, oltre a ricostruire i movimenti del furgone utilizzato dai due, sono giunti a Cesena e a Civitanova Marche dove due "Compro oro" avevano acquistato gli oggetti rubati ad Anghiari. L'acquisto, come da normativa, è avvenuto identificando le persone che hanno portato in vendita i preziosi, che corrispondevano alle persone rintracciate dai carabinieri. I due sono stati inoltre trovati in possesso di una mazza da baseball, un coltello a serramanico e un taglierino. Il tutto è stato sequestrato mentre i gioielli sono stati restituiti al legittimo proprietario. L'uomo e la donna sono stati denunciati per furto, ricettazione e possesso di armi o oggetti idonei atti ad offendere.