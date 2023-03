Due cinquantenni sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. I due hanno provato a rubare da un negozio di Pisa, ma sono stati colti sul fatto.

Si trovavano in un esercizio di via delle Colombaie, dove hanno provato a prendere utensili da lavoro. Li hanno nascosti sotto i vestiti per poi scappare.

Un addetto alla vigilanza li ha notati, ha chiamato la polizia e la refurtiva è stata recuperata. I due sono stati denunciati.