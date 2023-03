Timenet difende il PalAramini e trionfa 3-0 su Rinascita Volley

Una Timenet Empoli Pallavolo in grande spolvero ha mandato in visibilio i tifosi gialloneri, accorsi ieri al PalAramini per tifare la loro squadra del cuore, prendendosi in un’ora e un quarto di gioco una schiacciante rivincita 3-0 sulla Rinascita Volley che nel turno di andata si era imposta 3-2. Determinate e con carattere da vendere, le ragazze di coach Marco Dani hanno fatto sognare già dal primo set ma hanno mostrato di avere davvero i numeri per meritare la vittoria nel secondo e soprattutto nel terzo set quando sono riuscite a staccare le avversarie di ben 10 lunghezze in un finale che ha scatenato le tifoserie sugli spalti di un palazzetto gremito all’inverosimile in occasione del primo scontro al vertice del ritorno.

“È una vittoria che conferma la grinta, la tenacia delle nostre ragazze che hanno messo tanta testa e cuore in una partita complicata, consapevoli dell’importanza della posta in palio – è il commento a caldo del Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – Adesso continuiamo a goderci questo momento magico, una grande festa per il nostro team e il pubblico dei tifosi gialloneri che ringrazio per sostenerci sempre con passione. Sono onorato e orgoglioso di tutte le atlete che quotidianamente si impegnano con sacrificio per raggiungere gli obiettivi prefissati. Trascorreremo la prossima settimana in assoluta serenità, con la certezza di aver già raggiunto traguardi importantissimi per la nostra società e, ritengo, di grande soddisfazione per le nostre ragazze. In vista della gara di sabato prossimo in casa del Montesport mi auguro che, comunque vada l’incontro, si svolga all’insegna del rispetto e della stima reciproca”.

Le giallonere partono subito convinte guadagnando qualche lunghezza di vantaggio, tuttavia le avversarie ribaltando la situazione 10-12 su cui coach Dani chiede il primo break. Le sue ragazze rispondono prontamente e, dopo aver preso di nuovo le distanze 18-14 e aver vinto il combattutissimo punto del 20-17, aumentano i giri lasciando indietro le fiorentine fino al fatidico 25-18. Il secondo set si apre all’insegna dell’inseguimento da parte della Rinascita Volley che raggiunge più volte il pareggio. La Timenet tenta di nuovo l’allungo e sul 13-11 il tecnico rossoblu Matteo Rovai ferma il gioco. La distanza resta minima sino al 17 pari, poi finalmente le padrone di casa riescono a smarcarsi raggiungendo il 21-17 e, procedendo compatte nonostante il successivo annullamento di due set point, finiscono per conquistare il parziale 25-21.

A differenza della partita di andata, stavolta le giallonere non danno segni di cedimento dopo la vittoria dei primi due set, sebbene le avversarie non le lascino scappare via fino all’11 pari. Dani chiede il break all’insidioso avvicinamento del 15- 14 infondendo nuovo slancio alle sue ragazze che in un’ascesa inarrestabile dal 20- 15 tempestano di attacchi le rossoblu, travolgendole definitivamente 25-15. Con una vittoria strameritata la Timenet tiene saldo il suo secondo posto in classifica con 54 punti, a ben 11 punti di distanza dalla Rinascita Volley e sempre a quattro lunghezze dalla capolista Montesport Montespertoli con cui disputerà l’attesissimo nuovo scontro al vertice sabato 1 aprile alle ore 21.00 al Palazzetto dello sport di Baccaiano e che si preannuncia già seguitissimo da entrambe le tifoserie.

TABELLINO

PARZIALI: 25-18;25-21;25-15.

ARBITRI: Gabriele Farnesi e Gabriele Pulcini.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Lavorenti (9), Danti (10), Puccini (2), Donati (15), Giubbolini (15), Mancuso (6), Bartalini (3), Forconi (n.e.), Vairani (n.e.), (n.e.), Giraldi (n.e.), Falchi (n.e.).

RINASCITA VOLLEY: Torrini (8), Auretti (9), Viciani, Pezzatini (7), Ciotoli (3), Pistocchi (14), Giuntini (L), Svelti, Masini (3), Alari (L2, n.e.), Neri (n.e.), Rutili (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Lavorenti, Danti, Puccini, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX RINASCITA VOLLEY: Torrini (Capitano), Auretti, Viciani, Pezzatini, Ciotoli, Pistocchi, Giuntini (L).

Fonte: Ufficio stampa