Use Gross espugna il parquet dell'Etrusca per la prima volta in B

"E di lì uscimmo a riveder le stelle": ci scuserà il sommo poeta se osiamo accostare una frase così alta ad una semplice partita di basket, ma le parole con le quali si chiude l’Inferno dantesco calzano a pennello per fotografare la vittoria per 60-62 con la quale, per la prima volta nel campionato di serie B, l’Use Computer Gross espugna il parquet di San Miniato.

Sì perché questo successo esterno, secondo sui cugini in questa stagione, dischiude ai ragazzi di coach Luca Valentino un futuro diverso rispetto a quello buio, da inferno appunto, nel quale la squadra ha brancolato per tutto il girone di andata.

Ora c’è un obiettivo da inseguire, uscire dalle ultime tre posizioni, ed il merito va tutto alla squadra ed allo staff che non hanno mai smesso di credere nel proprio lavoro anche quando gli schiaffi arrivavano da tutte le parti ed ora ne raccolgono i meritati frutti. All’orizzonte si para poi la sfida interna con Matelica e quindi, (per dirla all'empolese) senza sprenzolarsi più di tanto nei pronostici, potrebbe essere un altro passetto in avanti da fare in questo campionato.

C’è tanta Empoli al Pala Fontevivo, segno che in questa squadra credono anche i tifosi. Costa inaugura il derby con le squadre che viaggiano a lungo a braccetto (6-6) prima che la tripla di Casella scuota un po’ l’albero: 6-11 prima e 8-14 dopo. La squadra di casa si riavvicina fino al 18-20 del primo parziale.

Bellachioma da tre battezza la seconda frazione con Sesoldi che contro-sorpassa sul 23-24. La gara rischia qui di vivere un momento decisivo quando Casella, al minuto, 14, commette un fallo e prende un tecnico sedendosi in panchina con 4 falli appunto. Siamo sul 30-29, l’Use si dispone a zona e trova punti importantissimi con Giannone che ne segna 4 per il 30-34. Al riposo si va sul 37-34 e si riparte ancora nel segno di Giannone che impatta a 37.

Qui l’Etrusca schizza sul 48-41 obbligando coach Valentino al timeout ed alla ripresa ecco la tripla di Cerchiaro. Si rivede Casella che si gestisce al meglio in difesa e riprende a segnare coi liberi del 50-46. Mazzoni dalla lunetta mette il 50-47 col quale si va all’ultimo intervallo. Dopo il nuovo tentativo di allungo di Cipriani sul 52-47, ecco proprio la tripla di Casella ed il sorpasso di Costa sul 54-55. Siamo al 37’ e la volata finale inizia sul 60 pari al 37’.

Qui Costa segna il canestro che deciderà la partita visto che, nel restante tempo, nessuna delle due squadre riuscirà più ad andare a segno. Il finale è comunque col brivido: Antonini sbaglia i liberi del ko a 20 secondi dalla sirena, coach Marchini chiama timeout per disegnare l’ultimo attacco ma Tozzi sbaglia la tripla decisiva ed i due punti vanno sulla statale 67 prendendo la via di Empoli assieme ai tanti tifosi giustamente festanti. La prima volta non si scorda mai.

Qui San Miniato

È una sconfitta bruciante quella rimediata in casa nel derby con Empoli. L'Etrusca allunga a 4 la serie senza vittorie e non riesce a rimettersi in cammino neanche tra le mura di casa, che nel girone di andata furono decisive per accumulare punti nonostante gli zero fatti in trasferta.

Vince Empoli che si porta a -2 da San Miniato con una partita in meno e lo scontro diretto a favore. Il destino di questo finale di stagione dovrà per forza passare da vittorie pesanti se l'Etrusca vorrà mantenere questa posizione di classifica. Il calendario delle inseguitrici non aiuta la squadra di Marchini, la prossima giornata vede infatti lo scontro diretto tra Empoli e Matelica, con la certezza che se i Biancorossi non faranno l'impresa a Faenza, saranno raggiunti.

Servirà tutto il cuore e tutta la concentrazione che spesso sono mancate durante l'anno per acciuffare lo spareggio e allungare la stagione ai play in per la B d'Eccellenza.

Coach Marchini al termine del match: “C'è grande rammarico per la sconfitta, abbiamo avuto tante opportunità per chiuderla ma non l'abbiamo fatto. Troppi errori al tiro, se pensiamo al 4/25 3pt col 16%. Mi aspettavo però che la squadra facesse qualcosa in più, buttasse il cuore oltre l'ostacolo, invece così non è stato. Quando è rientrato Casella gli abbiamo permesso di tirare con troppa facilità.

Oggi non è altro che lo specchio dell'annata. Se siamo questi probabilmente è perché durante questa stagione non sono riuscito a trasmettere ai ragazzi quello che volevo. Perché alle parole devono seguire i fatti e i fatti parlano chiaro!

Aggiungo solo una ‘cosa tecnica’, che non sono solito fare ma che stavolta non ho capito, ovvero perché l'arbitro dopo l'ultimo time out ci ha costretto a fare la rimessa laterale cosi in alto, forse penalizzandoci.”

ETRUSCA SAN MINIATO - USE COMPUTER GROSS 60-62

ETRUSCA SAN MINIATO

Quatruccio 3, Spatti 6, Guglielmi 6, Cipriani 2, Tozzi 17, Ohenhen 2, Bellavia ne, Iacopini ne, Speranza ne, Capozio 9, Venturoli 12, Bellachioma 3. All. Marchini

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 6, Costa 11, Nwokoye 6, Casella 18, Giannone 10, Mazzoni 5, Cerchiaro 5, Marchioli ne, Menichetti ne, Baccetti, Antonini 1, Agbortabi ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: De Ascentis di Cremona e Giudici di Bergamo

Parziali: 18-20, 37-34 (19-14), 50-47 (13-13), 60-62 (10-15)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2491/ita3_c/x2223

Fonte: Use Basket Empoli