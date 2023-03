Abbandono ingombranti a Gaiole in Chianti, nuovo caso risolto

Un nuovo caso di abbandono di rifiuti ingombranti nel comune di Gaiole in Chianti è stato risolto dalla Polizia Municipale.

Accanto a un cassonetto dell’indifferenziata, nei giorni scorsi, è stato ritrovato un ammasso di rifiuti, tra i quali una cucina e un materasso. La Municipale ha immediatamente aperto le indagini che hanno portato ad individuare nel giro di pochi giorni i responsabili. Si tratta di due persone e quindi, anche in questo caso, è stata comminata una doppia multa, essendoci il concorso di colpa ed è stato intimato ai responsabili del gesto incivile di rimuovere i rifiuti.

Entrambe le persone hanno provveduto a pagare la sanzione e il giorno stesso della contestazione hanno recuperato tutto il materiale abbandonato per conferirlo nella corretta maniera.

Negli scorsi giorni la Polizia Municipale di Gaiole in Chianti ha effettuato una serie di ulteriori controlli sul territorio, emettendo diverse sanzioni sul conferimento errato dei rifiuti.

A questo link tutte le informazioni sulla raccolta differenziata nel Comune di Gaiole in Chianti https://seitoscana.it/comuni/gaiole-in-chianti/raccolta-rifiuti

Gli ingombranti, dove smaltirli: il Comune di Gaiole in Chianti ricorda che oltre al Centro di raccolta in via Buonarroti, grazie ad un accordo con le altre amministrazioni comunali, i residenti possono conferire anche nei centri di raccolta dei comuni confinanti, ovvero a Castelnuovo Berardenga in località Cornia e Pianella; nel comune di Radda in Chianti e di Castellina in Chianti e nel Comune di Monteriggioni in località Pian del Casone e Badesse.

Inoltre, previo appuntamento è possibile richiedere a Sei Toscana che venga a ritirare gratuitamente il rifiuto ingombrante al domicilio.

A questo link gli orari di apertura dei Centri di Raccolta https://seitoscana.it/comuni/gaiole-in-chianti/centro-di-raccolta

A questo link i numeri per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti

https://seitoscana.it/comuni/gaiole-in-chianti/ritiro-ingombranti