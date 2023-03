Assistenza a persone con dipendenze, Regione al lavoro per rinnovare la convenzione

La Regione Toscana conferma il suo impegno per garantire interventi di prevenzione e riduzione del danno a favore di persone tossicodipendenti e alcoldipendenti a forte marginalità sociale. Gli uffici dell’assessorato al diritto alla salute sono infatti già al lavoro su una delibera, prossima all’approvazione da parte della giunta regionale, per il rinnovo della convenzione tra Regione Toscana, Anci Toscana, Aziende sanitarie toscane, Società della salute e Coordinamento toscano comunità d’accoglienza (Ctca).



“Abbiamo ricevuto ieri – spiega l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini - la rendicontazione delle attività previste dalla convenzione e svolte nell’anno 2022 e siamo pronti ad approvare la delibera per il rinnovo dell’accordo. Voglio sia chiaro che è interesse della Regione Toscana e di tutti soggetti coinvolti dare continuità alle attività e garantire servizi per la riduzione del danno e l’integrazione dei soggetti più fragili nel nostro territorio. Interventi di questo tipo - continua Bezzini – permettono di raggiungere un segmento di popolazione per molti invisibile, ad alto rischio sanitario e sociale, che, diversamente, non avrebbe accesso ai servizi e ad una conseguente presa in carico”.



“La Società della salute di Firenze è impegnata a dare continuità al pagamento dei contributi - dice l’assessore al welfare del Comune di Firenze e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro - per garantire gli interventi per la prevenzione e la riduzione del danno. Ringrazio l’assessore Bezzini per l’impegno verso un settore cruciale che prevede la presa in carico di soggetti fragili, offrendo servizi importanti a livello sociale per l’integrazione delle persone in condizione di marginalità sociale e con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti”.