Casa Carducci aperta al pubblico a Santa Maria a Monte

Un’iniziativa dedicata ai luoghi che custodiscono il lascito dei “Grandi”. Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Santa Maria a Monte è ben lieto di accettare l’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, associazione cui aderisce da ben diciotto anni, di unirsi idealmente per valorizzare la memoria del passato.

Con l’obiettivo di celebrare questi luoghi, l’Associazione Nazionale Case della Memoria, unica rete di case museo di personaggi illustri a livello nazionale che riunisce quasi 100 case museo in 14 regioni italiane, torna a promuovere in tutta Italia le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma per il prossimo 1 e 2 aprile. Due giorni di porte aperte per permettere al pubblico di scoprire e riscoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto in Italia.

E Santa Maria a Monte parteciperà con l’apertura gratuita del Museo Casa Carducci. L’apertura, prevista per Domenica 2 Aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, avverrà su prenotazione e consisterà in visite guidate gratuite alla mostra permanente “Tenero Gigante”, 26 opere tra dipinti e disegni che Antonio Possenti ha dedicato alla vita di Giosuè Carducci, la cui famiglia visse a Santa Maria a Monte dal 1856 al 1858. La visita terminerà presso l’Archivio Storico Comunale, dal quale verrà estratto il carteggio fra Michele Carducci, padre dell’illustre Giosuè, e il Gonfaloniere di Santa Maria a Monte, allorquando la famiglia Carducci si trasferì presso “la fiorita collina tosca”.

I partecipanti verranno omaggiati con una stampa, a ricordo della loro partecipazione alla visita.

Prenotazioni fino al 30 marzo.

Cellulare: 3333495168 Mail: mariano.boschi@tiscali.it