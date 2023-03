Centenario del tenore Borsò, docufilm a Montespertoli

In occasione del Centenario della nascita del tenore Umberto Borsò, il Comune di Montespertoli, in collaborazione con la scrittrice Anna Maria Gasparri Rossotto, intendono ricordare il grande tenore Umberto Borsò e i suoi straordinari successi.



Al Centro Culturale "Le Corti" lunedì 3 aprile sarà proiettato un docufilm alle ore 18:00, realizzato dalla stessa signora Gasparri Rossotto, dal titolo "Un tenore nel mondo".

"Sulla scia delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Amedeo Bassi, quest'anno amplieremo il tema della lirica con molti altri eventi. Abbiamo iniziato ricordando il soprano Renata Tebaldi, lunedì scopriremo il tenore Umberto Borsò e a maggio torneremo a parlare di Bassi, per poi concludere a luglio con la 14° edizione del Festival Amedeo Bassi. Le iniziative hanno lo scopo di avvicinare il pubblico alla lirica, non con un evento sporadico ma con una serie di eventi durante l'anno che facciano avvicinare, comprendere e apprezzare questa forma d'arte" dichiara l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Umberto Borsò, classe '23, conta una carriera costellata da grandi successi. Borsò ha cantato insieme ai più grandi interpreti (Renata Tebaldi, Magda Olivero, Maria Caniglia, Marcella Pobbe, Gertrude Grob-Prandl, Montserrat Caballé, Birgit Nilsson, Tito Gobbi, Giangiacomo Guelfi, sotto la direzione di maestri come Napoleone Annovazzi, Arturo Basile, Oliviero De Fabritiis, Gianandrea Gavazzeni, Franco Patané, Tullio Serafin, e con registi come Luchino Visconti, che lo diresse nel Trovatore nel 1964 a Mosca, la stessa opera in cui aveva debuttato nel 1963 al Teatro alla Scala di Milano sempre ne Il Trovatore. Al Comunale di Firenze debuttò come Mario in “Tosca”, con Magda Olivero e Ettore Bastianini, gennaio 1965.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa