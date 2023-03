Completata la nuova sede del Centro provinciale di Pisa per l’istruzione degli adulti

Completata con l’arrivo degli ultimi arredi la nuova sede del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Pisa situata all’interno dei locali della ex scuola dell’infanzia “Perodi”. Questa mattina, martedì 28 marzo, l’assessore alle politiche scolastiche Sandra Munno ha visitato la struttura accompagnata dal dirigente scolastico e dalla direttrice amministrativa del CPIA di Pisa, Luca Pierini e Patrizia Gigante.

"Il trasferimento nei nuovi locali del CPIA, che prima si trovava all’Istituto Fibonacci – dichiara l’assessore alle politiche scolastiche, Sandra Munno - è avvenuto lo scorso ottobre a seguito della statalizzazione della scuola dell’infanzia “Agazzi” e alla soppressione della “Perodi”. Si tratta di un traguardo importante che consente una miglior gestione di entrambi gli istituti. Il CPIA è infatti frequentato principalmente da adulti e questo aspetto creava nella precedente sede del Fibonacci, che lo ospitava e al cui interno sono presenti anche scuole dell’infanzia, alcune problematiche legate alla compresenza negli stessi spazi di adulti e bambini, in particolare durante il periodo del Covid.

I nuovi locali, autonomi, consentono inoltre al CPIA di poter realizzare lezioni e progetti scolastici anche durante la mattinata, consentendo all’istituto di ampliare il numero delle iscrizioni e permettendo anche alle mamme, in particolare quelle straniere, a maggior rischio di esclusione sociale, di poter frequentare le lezioni una volta accompagnati i loro bambini a scuola, integrandosi più facilmente con la nostra comunità. Il CPIA si trova inoltre a fianco del Liceo Carducci e, grazie ad un accordo tra i due istituti, quest’ultimo può utilizzare per le proprie attività le aule del Centro, se libere da lezioni. Durante l’incontro di oggi è infine emerso come gran parte delle persone che frequentano il Centro siano residenti a Pisa a dimostrazione del fatto che la nuova sede risponde perfettamente alle esigenze del nostro territorio".

"Ringraziamo il Comune e l’assessore Munno – dichiara il dirigente scolastico del CPIA Pisa, Luca Pierini – che ci hanno offerto una sede stabile per i nostri percorsi di istruzione. A Pisa abbiamo circa 400 studenti di tutte le nazionalità che frequentano i nostri corsi, 1200 se consideriamo le altre sedi provinciali di San Miniato, Volterra e Pontedera".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa