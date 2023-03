Consapevolezza dell'autismo, al tendone di Spazio Ipotetico incontro tra voci

Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo all’interno del progetto AbilitiAMO, capofila UISP Empoli Valdelsa per il bando Habilitas 2022, sostenuto da Fondazione CR Firenze. Per il progetto domenica 2 aprile , presso tendone da circo APS Spazio Ipotetico in piazzale dei Continenti a Montelupo Fioretino, Spazio Ipotetico organizza un evento di incontro di diversi mondi, linguaggi e voci.

Nella prima parte il tema sarà affrontato attraverso le voci di professionisti e professioniste del settore, ambito sanitario e voci dei genitori.

Nella seconda parte si ribalterà e integrerà quanto detto nella prima,

affrontando il tema attraverso il linguaggio artistico, con l’esibizione dello spettacolo ‘Circus Aut Out’, che vede in scena persone autistiche e non, in una poetica che porta a chiedersi: chi è davvero disabile? esistono davvero tutte queste categorie? come si possono incontrare le persone attorno a noi con diversi linguaggi? come stare insieme attraverso l’arte? L’evento terminerà con una merenda comunitaria e un laboratorio di circo aperto a tutt* e a cura dei ragazzi e delle ragazze del progetto di Circus Aut Out.

Ingresso gratuito

https://spazioipotetico.com/giornata-mondiale-della-consapevolezza-sullautismo/