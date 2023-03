Convocato Consiglio comunale a Montespertoli

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.



I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale



L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente; 2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco; 3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito allo stato del manto stradale di Via Poppiano; 4. Interpellanza presentata dal Gruppo Misto in merito allo sfalcio del verde lungo la SP 51 (Via Val d’Orme); 5. Variante al piano di recupero "Poggio Ubertini"; 6. Variante generale al piano strutturale comunale per la conformazione al piano paesaggistico regionale ai sensi dell’art.21 della disciplina del Pit/Ppr. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito di riadozione di parti del piano strutturale; 7. Vendita terreno di proprietà comunale Via Volterrana sud; 8. Variazione regime tassa sui rifiuti (Tari) da tributo a tariffa corrispettiva dal 01/01/2024. Approvazione regolamento tariffario. Adesione all’ambito tariffario sovracomunale – 1; 9. Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione nuovo schema del regolamento di servizio finalizzato all'applicazione della tariffa corrispettiva; 10. Presa d’atto della carta della qualita’ del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 11. Tassa sui rifiuti (Tari). Approvazione delle tariffe per l'anno 2023 e delle relative determinazioni; 12. Approvazione schema di convenzione ex art. 30 dlgs 267/2000 per la gestione in forma associata - tramite delega – delle acquisizioni di lavori, beni e servizi (art 37 comma 4 lettera b d.lgs. 50/2016); 13. Variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000;

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa