Elezioni Pisa, FdI appoggia Conti convintamente: "Cinque anni di battaglie vinte"

“Il nostro simbolo racchiude tre idee: Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e Michele Conti. Per i prossimi 5 anni appoggeremo Michele Conti, ma sentiamo al tempo stesso tutto la responsabilità per essere alla guida della coalizione di Centrodestra”. Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci in occasione della presentazione del simbolo e della campagna elettorale di Fdi per le amministrative a Pisa del 14-15 maggio prossimi.

“Chiediamo un appoggio forte a Conti ma anche un appoggio forte a Fratelli d’Italia, perché possa essere il perno della coalizione per quello che abbiamo fatto in questi anni, ma anche con un minimo di discontinuità nell’agenda politica rispetto al passato -sottolinea Petrucci- Si deve chiedere un voto per quello che faremo ma anche per quello che si è fatto. Fratelli d’Italia è il primo partito a livello nazionale e primo partito a livello locale, Michele Conti non è iscritto a Fdi ma durante il tavolo del Centrodestra non abbiamo speso neppure 3 minuti di discussione per decidere se appoggiare Conti che, insieme alla Giunta e alla coalizione, ha svolto in maniera eccellente il proprio compito in questi 5 anni. Un secondo mandato sarà nell’interesse dei cittadini e delle cittadine pisane”.

Presenti, al lancio della campagna elettorale, amministratori locali, dirigenti del partito e alcuni dei candidati consiglieri comunali.

“Abbiamo distribuito 550mila euro di bonus mamma e bebè, abbiamo prolungato l'orario dei nidi portandolo fino alle ore 18,00 per venire incontro alle madri lavoratrici, abbiamo prolungato l'apertura dei nidi sino al mese di luglio per aiutare le famiglie, abbiamo ridotto le rette degli asili nido e le abbiamo azzerate per i redditi fino a 40mila euro” ricorda l’assessore comunale alle Politiche educative Sandra Munno.

“Ci siamo impegnati contro il degrado restituendo al decoro ampie fette della città: 8500 metri quadrati di muri ripuliti con una massiccia campagna di contrasto alle affissioni abusive e alle scritte murarie, 35mila metri quadrati di nuovi marciapiedi, 290mila metri quadrati di nuovi asfalti. Interventi fondamentali vista l’eredità di degrado che ci era stata lasciata dalla precedente amministrazione. Siamo consapevoli di aver soltanto preso la rincorsa e, se riusciremo a confermarci al governo cittadino, i risultati saranno ancora maggiori” sottolinea l’assessore comunale alle Politiche dell’Ambiente Filippo Bedini.

“L’importante finanziamento di 7 milioni di euro, che la nostra amministrazione è stata in grado di intercettare, serviranno alla riqualificazione del parco urbano della Cittadella, un luogo che per troppo tempo è stato lasciato al degrado e alla microcriminalità -spiega il capogruppo in Consiglio comunale a Pisa Giulia Gambini- Vogliamo restituire questo luogo alla cittadinanza perché torni ad essere vissuto dai bambini, dalle famiglie, dagli anziani, un luogo che si colloca in un contesto particolarmente importante dal punto di vista storico, artistico e culturale, e vicino ai lungarni. Potrà avere anche uno sviluppo dal punto di vista turistico”.

“Ci è stato lasciato un patrimonio scolastico devastato ma siamo riusciti a creare nuovi asili e una nuova scuola a Marina di Pisa” dichiara il consigliere comunale Maurizio Nerini, presidente della Commissione Urbanistica.

“Cura e fruibilità dei servizi, spazio e sostegno alle fasce deboli della popolazione, alla disabilità, alle famiglie, alla maternità. Sono i nostri cavalli di battaglia. Non devono essere vanificati sforzi e battaglie vinte in questi 5 anni di amministrazione. Il cittadino deve continuare a rimanere al centro della politica e dell’attività comunale” promette Rachele Compare candidata al Consiglio comunale.

Fonte: Fratelli d'Italia Toscana