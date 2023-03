Festa dell'Unicorno premiata come miglior evento folkloristico del 2022

La Festa dell’Unicorno è miglior evento tra quelli folkloristici e le rievocazioni storiche 2022 secondo Italive.it, il progetto promosso da Codacons in collaborazione con Coldiretti e Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di informare gli automobilisti in tempo reale su ciò che accade e che si produce nei luoghi che stanno attraversando. I premi Italive vengono assegnati ogni anno ai Comuni che si sono distinti per i migliori eventi organizzati sul territorio.

Oggi il riconoscimento è stato consegnato al sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, all’assessore al turismo del Comune, Paolo Frese, e al direttore artistico della Festa dell’Unicorno, Daniele Vanni, nell’ambito della cerimonia dei “Premi Italive 2022” che si è tenuta allo Stadio di Domiziano, sito archeologico situato sotto Piazza Navona, a Roma.

“Aver ricevuto questo premio prestigioso per l’Amministrazione comunale di Vinci e per tutta l’organizzazione della Festa dell’Unicorno è un grande motivo di orgoglio – affermano il sindaco Tochia e l’assessore Frese – Pensiamo che sia un giusto riconoscimento al lavoro dello staff della manifestazione”.

“La manifestazione è nata quasi per gioco quasi 20 anni fa e oggi è diventata uno dei festival del settore più importanti d’Italia, afferma Daniele Vanni, coordinatore della Festa dell’Unicorno – questo premio per noi è un grande riconoscimento che vogliamo condividere con tutte le realtà associative che contribuiscono alla riuscita dell’evento”.

Il premio è stato assegnato attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una commissione di esperti che ha valutato l’originalità, l’organizzazione e la comunicazione delle singole manifestazioni.

Nel 2022 Italive.it ha raccolto 3.468 presentazioni di eventi che sono stati ammessi alla votazione dalla apposita commissione di esperti, secondo criteri oggettivi di organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, comunicazione e originalità.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa