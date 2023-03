Nella mattinata di oggi, martedì 28 marzo, è in corso a Firenze lo sgombero di uno stabile occupato abusivamente da una ventina di persone in via delle Porte Nuove.

Sul posto oltre alla polizia presenti la municipale e i servizi sociali. Il Comune di Firenze si sta occupando della ricollocazione delle famiglie, composte da adulti senza bambini.

Secondo quanto emerge da Firenze, non si registrano criticità nello sgombero.