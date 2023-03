Florence Creativity torna a Pistoia a La Cattedrale

Dopo il grande successo ottenuto a ottobre, nello spazio espositivo La Cattedrale, in via Sandro Pertini, aprirà giovedì 30 marzo, alle 9.30, l’edizione primaverile di Florence Creativity, fatto a mano in Italia. Svolto con il patrocinio del Comune, l’evento porterà in città una trentina di espositori provenienti da tutta Italia. Quattro giorni dedicati alla creatività e all'hobbistica, dove gli amanti dell’artigianato e del “fai da te” potranno acquistare oggetti e materiali originali e partecipare a moltissimi workshop.

La manifestazione fieristica sarà aperta al pubblico con orario continuato, dalle 9.30 alle 18.30 fino a domenica 2 aprile.

Florence Creativity torna, quindi, a Pistoia per dare vita a un evento dedicato alla fantasia e all’ingegno, per imparare, chiedere consigli e suggerimenti ai professionisti e migliorare la propria creatività grazie a un vastissimo assortimento. Si tratterà di una grande vetrina dove trovare e acquistare i materiali più ricercati e innovativi: tessuti, filati, cucito creativo, home decor, bijoux, scrapbooking, shabby, patchwork, ricamo e molto altro.

Molte le attività e i workshop in programma. Dal laboratorio di color therapy al brushlettering (un metodo calligrafico nuovo e fantasioso) fino al corso di tecniche decorative con la ceralacca. Tutti gli appuntamenti sono guidati da professionisti che potranno aiutare e consigliare i partecipanti alle attività. E poi, dimostrazioni sulla creazione di gioielli con filo e cristalli, un corso sull’utilizzo degli acquarelli, lezioni di cucito creativo, restyling di mobili e oggettistica, creazioni pasquali in pannolenci e tanto altro.

Per maggiori informazioni consultare il sito dove è possibile acquistare i biglietti della manifestazione e iscriversi ai corsi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa