Ruba da un negozio in pieno centro, denunciato

Ha rubato in pieno giorno in un negozio di parrucchiera in centro a Montevarchi. Un trentenne con precedenti è stato denunciato per furto aggravato.

Eludendo la sorveglianza della titolare, il giovane si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, da cui ha portato via cento euro dal registratore.

Per le indagini dei carabinieri si è rivelata decisiva la prontezza dell’intervento e l’accuratezza del sopralluogo, che ha consentito di sviluppare le indagini, incentrate sulla disamina del circuito di videosorveglianza interna e sul pedinamento elettronico del sospetto tramite la rete di videosorveglianza urbana. Il sospetto è stato infine identificato e denunciato.