Due furgoni e un'auto sono andati in fiamme in zona Varlungo a Firenze. La polizia afferma che si tratterebbe di un incendio doloso che ha colpito i tre mezzi di una ditta di pulizie con sede in via Ricorboli, parcheggiati in degli stalli assegnati. Sul posto, in via Emilio Visconti Venosta, sono intervenuti i vigili del fuoco. Danneggiata anche un'altra auto, di un privato.