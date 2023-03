Minacciano titolari della pizzeria per non pagare il conto: denunciati

Dopo una cena in una pizzeria del lungomare di Marina di Cecina hanno minacciato i proprietari con un coltello per non pagare il conto.

I due, un 18enne e un 45enne dell'Est Europa, dopo i fatti di febbraio scorso sono stati denunciati dai carabinieri di Cecina.

Finito di cenare, i proprietari li hanno notati alzarsi e, anziché raggiungere la cassa, uscire senza saldare il conto. I titolari del ristorante li hanno seguiti e quando li hanno raggiunti, i due hanno iniziato a minacciarli; in particolare il più giovane ha estratto dalla tasca un coltello brandendolo verso le vittime.

Per il timore di conseguenze più gravi, anche in considerazione del fatto che i due erano verosimilmente ubriachi, i proprietari hanno desistito ed hanno chiamato i carabinieri.

Dopo il riscontro delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private, i militari hanno raccolto rilevanti elementi per la denuncia verso i due per i reati di minaccia, violenza privata ed insolvenza fraudolenta.