Pasqua con i commercianti del Ccn San Miniato Basso: buoni spesa fino a 50 euro

Gli acquisti di Pasqua sono più convenienti se fatti nei negozi del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso. L'iniziativa 'Pasqua con noi commercianti' è già partita e rimarrà in vigore fino al 9 aprile.

Il funzionamento è molto semplice. In ogni negozio aderente troverete un uovo di Pasqua dal quale 'pescare' un buono sconto dopo ogni spesa minima di 10 euro.

Se la fortuna sarà dalla vostra parte potrete ottenere buoni sconto per i prossimi acquisti dai 2 ai 50 euro. Quando il cliente vince, il negoziante timbra il buono per renderlo valido in tutti gli esercizi commerciali del Ccn. I buoni non sono cumulabili e spendibili in un'unica volta.

I clienti che hanno pescato buoni non vincenti non devono abbattersi: potranno partecipare all'estrazione finale di 100 euro. Il montepremi dei buoni è di 2mila euro.

Pasqua con i tuoi commercianti è un'iniziativa del Ccn San Miniato Basso con il contributo del Comune di San Miniato e il sostegno di Confcommercio Provincia di Pisa.

Fonte: Ccn San Miniato Basso