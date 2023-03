Pulizie di primavera ad Altopascio: i ragazzi dello Spazio Giovani in azione

Dare e ricevere, restituire un po’ di quello che si è avuto facendo qualcosa per gli altri e per il bene comune: è questo il senso che sta alla base del progetto di cittadinanza attiva “Pulizie di Primavera”, promosso dall’amministrazione comunale, dal settore servizi educativi e dagli operatori dello Spazio Giovani di Altopascio (via Fratelli Rosselli), che coinvolge e chiama a raccolta i bambini e ragazzi che lo frequentano e le loro famiglie.

Una bella storia di solidarietà e crescita comune, che valorizza proprio la capacità di essere collettività: l’amministrazione comunale, infatti, ha scelto di rendere gratuita l’iscrizione allo Spazio Giovani, così da consentire l’accesso a tutti, anche e soprattutto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà economica. Una scelta confermata anche nel bilancio di previsione 2023, che nelle prossime settimane sarà portato in approvazione in consiglio comunale. Da qui è nata l’idea di restituire al territorio ciò che il territorio dà, sotto forma di impegno civico per il bene comune: i tanti frequentatori della struttura e le loro famiglie, guidate dagli operatori della cooperativa La Luce, hanno così deciso di prendersi cura dei luoghi che appartengono a tutti, i parchi. E già dalla prima uscita pubblica è stato un successo: sabato scorso, 25 marzo, è toccato al parco Aldo Moro.

I prossimi appuntamenti saranno dalle 10 alle 12 di sabato 22 aprile al parco di via Leonardo Da Vinci (davanti alla scuola elementare), e sabato 13 maggio, al parco Unità d’Italia.

«Siamo felici - commenta l’assessore al welfare e benessere di comunità e alla pubblica istruzione, Valentina Bernardini - di questa comunità attenta e sensibile che si è creata. Sono tanti i bambini e i ragazzi che ogni giorno animano le sale del nostro centro - circa una quarantina - e vedere che hanno deciso, grazie anche al lavoro degli operatori, di restituire un po’ del bene ricevuto è segno di grande maturità. Quella di sabato scorso è stata una bellissima giornata di aggregazione, un momento di vita di collettività che si ripeterà anche nelle prossime settimane e che coinvolge direttamente i genitori, entusiasti di partecipare alla vita della comunità. Abbiamo scelto come amministrazione comunale di mantenere gratuito l’accesso allo spazio giovani: ci sembra giusto dare la possibilità ai ragazzi di crescere, divertirsi e incontrarsi in un ambiente vivace dove i più grandi sostengono i più piccoli. Accanto a tante attività e corsi, organizziamo laboratori tematici aperti a tutti, anche ai non iscritti: venite a trovarci».

Per informazioni sulle attività organizzate e iscrizioni: Spazio Giovani, via Fratelli Rosselli, 18; Ufficio servizi educativi, via Casali, 26 (su appuntamento il giovedì mattina dalle 9 alle 12.30);servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it; 0583.216353 / 0583.216907.

Fonte: Ufficio Stampa