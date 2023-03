Spacciava a scuola, arrestato 19enne a Pisa

Un ragazzo pisano di 19 anni è stato arrestato ieri dopo essere stato colto a spacciare droga agli studenti di un istituto superiore di Pisa sulla terrazza della scuola. Il blitz della polizia municipale è scattato dopo la denuncia del preside su segnalazione dei genitori: agenti in abiti civili e con l'unità cinofila antidroga hanno sorpreso il giovane, che non è uno studente dell'istituto, con 26 grammi di hashish, nascosti in un calzino e nelle mutande. L’azione degli agenti ha portato anche alla denuncia di due studenti minorenni, trovati in possesso complessivamente di sette grammi di hashish.