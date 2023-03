Stella incontra candidata sindaco Fabio e vertici locali Forza Italia: "Pronti a vincere"

Giornata senese oggi per il neo coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, che ha incontrato la candidata sindaco del centrodestra, Nicoletta Fabio, e i vertici locali del partito: il coordinatore provinciale Lorenzo Lorè, la coordinatrice comunale Anita Francesconi, l'assessore Clio Biondi Santi e la coordinatrice senese di Azzurro Donna, Lorenza Bondi. Tanti i temi riguardanti il futuro di Siena ed evidenziati durante l'incontro: giovani, infrastrutture, università, il biotecnopolo, commercio e turismo.

"Forza Italia darà un grande supporto di contenuti e logistico alla candidata, non vogliamo perdere Siena - hanno assicurato i dirigenti del partito senese -. Organizzeremo un evento speciale per tutti coloro che non hanno ancora mai votato, i giovanissimi, e ma anche per gli over 65. Verranno qui i nostri rappresentanti al governo, con risposte e soluzioni concrete per la città". Stella ha sottolineato "il clima di grande entusiasmo che si respira in Forza Italia Siena. Stanno facendo tutti un grande lavoro per far vincere Nicoletta, la coalizione di centrodestra e il nostro partito. Riusciremo nuovamente nell'impresa, come cinque anni fa".

Fonte: Gruppo Forza Italia