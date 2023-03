Taddei Factory Team domina la Rampichiana 2023

Domenica da ricordare per il Taddei Factory Team che domina in lungo e in largo l'edizione 2023 della Rampichiana. Il team Toscano si porta a casa il gradino più alto del podio, grazie alla bellissima vittoria di Riccardo Chiarini. Diego Rosa ottiene invece il suo primo podio con la maglia della squadra santacrocese. E non manca certo all'appello Silvia Scipioni che ottiene un buon terzo posto nella categoria femminile.

Domenica di sole in quel di Arezzo per l'edizione 2023 della Rampichiana. Il menù del giorno prevede 43 km e circa 1400 metri di dislivello. Il Taddei Factory Team si presenta al gran completo dopo che l'influenza aveva decimato la squadra prima dell'ultima gara ad Alassio. Al via ci sono Riccardo Chiarini, tabella numero 1, vincitore della passata edizione e grande favorito. E poi Francesco Failli, Diego Rosa, Domenico Valerio, Ramon Vantaggiato e il giovane Luca Gargiani, oltre ovviamente a Silvia Scipioni per quanto riguarda la categoria femminile. Non mancano gli avversari ovviamente, con il Team Scott, Torpado e Cannondale pronti a dare battaglia.

La gara parte subito forte, senza troppe fasi di studio e alla prima assistenza, al chilometro 12, passa un gruppetto in testa guidato da Diego Rosa con a ruota Siffredi della Scott. In terza posizione c'è Riccardo Chiarini, mentre è quarto Ramon Vantaggiato. Più staccato il colombiano della Bottecchia Alarcon e poi troviamo un gruppetto di 5 atleti con Failli e Domenico Valerio e a ruota i corridori della Torpado. Failli, che aveva tirato sin dalle prime battute per scremare la corsa, facendo un grandissimo lavoro, prova a rientrare in gruppo. Sempre alla prima assistenza Silvia Scipioni viaggia al terzo posto nella categoria femminile, nella gara guidata dalla lituana Sosna

Al chilometro 25 la situazione non cambia molto con sempre un gruppetto in testa con Siffredi, Chiarini, Rosa e Vantaggiato. Staccati, a circa 30 secondi ci sono Failli, Valerio e i due corridori del team Torpado.

Al chilometro 35 SIlvia Scipioni invece mantiene solidamente il terzo posto nella classifica femminile.

L'Arrivo della gara è in volata, con Riccardo Chiarini che riesce ad anticipare Siffredi e a tagliare per primo il traguardo, bissando il successo nella passata edizione. Terzo posto per Diego Rosa che ottiene il suo primo podio col Taddei Factory Team. Poi troviamo un altro gruppetto di atleti Taddei con Ramon Vantggiato ottimo quarto, Francesco Failli quinto e Domenico Valerio sesto. Alla fine sono cinque gli atleti del Taddei Factory Team nelle prime sei posizioni. Da segnalare anche il terzo posto nella categoria Under 23 per Luca Gargiani, trentasettesimo assoluto nella classifica generale. E la ciliegina sulla torta è il terzo posto di Silvia Scipioni che riesce a mantenersi nella terza piazza fino a fine gara e ad ottenere così un altro importante podio, nella corsa vinta dalla lituana Sosna.

Ora, dopo la Rampichiana, nel prossimo weekend Chiarini e Rosa rappresenteranno il team Taddei nella Granfondo Colli Cortonesi. Tutto questo prima della Volcat a Barcellona, inserita all'interno del calendario Uci e in programma in catalogna dal 6 al 9 Aprile. Altre importantissime sfide che aspettano il Taddei Factory Team.