Tassa di soggiorno e Tari rincarate a Firenze, Federalberghi: "Pasqua amara"

“Si prepara una Pasqua davvero amara per le imprese alberghiere fiorentine. La ‘sorpresa’ nel nostro uovo stavolta la ha messa il Comune. E a dire il vero si tratta di una sorpresa doppiamente amara: da un lato la stangata sulla tassa di soggiorno, dall'altro l'aumento della Tari, che colpisce tutto il mondo dell'impresa, a cui si continua a chiedere sempre di più. Tutto a fronte di un aumento della spesa pubblica e dei costi di gestione di cui noi siamo poi chiamati a rispondere. Senza tener conto di una situazione di grande complessità in cui ci troviamo. Forse è ora di ripensare le scelte in termini di spesa pubblica e di tassazione, perché il sistema delle imprese non può reggere questa pressione e la necessità è invece quella di invertire la rotta e ridurre il peso degli oneri a nostro carico”.

Così il presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Bechi.

Fonte: Federalberghi Firenze