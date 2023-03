Un’opera di Grazia Varisco esposta al Palazzo della Carovana di Pisa

Si intitola “Quadri comunicanti” l’opera che l’artista Grazia Varisco ha concesso in comodato gratuito per 5 anni alla Scuola Normale Superiore. In occasione dell’allestimento, la mattina di mercoledì 29 marzo, nel corridoio di ingresso del Palazzo della Carovana in Piazza dei Cavalieri a Pisa, si terrà alle ore 17 in Sala Azzurra un incontro pubblico con Varisco e Flavio Fergonzi, promotore e curatore dell’iniziativa, professore di Storia dell’arte contemporanea.

Grazia Varisco è tra gli artisti italiani di maggior spicco della scena del secondo Novecento e del nuovo secolo. Al centro del suo lavoro, iniziato nei primi anni Sessanta con gli artisti del “Gruppo T” di Milano, sta l'interazione, visiva e fisica, tra l’opera e lo spettatore. All'avanguardia delle ricerche artistiche nel campo dell’arte cinetica, programmata e gestaltica, le opere di Grazia Varisco figurano in collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero, tra cui Museum of Modern Art di New York e il Centre Georges Pompidou di Parigi.

Fonte: Ufficio Stampa