Use batte Etrusca, coach Valentino: "Una vittoria di tutti"

“La vittoria di tutti”. Coach Luca Valentino non ha dubbi nel commentare il successo della sua Use Computer Gross a San Miniato, primo in serie B nel derby del Pala Fontevivo. “Avevamo detto che con questa partita sarebbe iniziato un mini-campionato – spiega – siamo stati bravi a costruircelo dopo una prima metà di campionato difficile e credo che questo sia dovuto al carattere che questa squadra ha dimostrato di avere nel corso delle partite.

Nello specifico della partita, nonostante la pressione, i ragazzi sono stati bravissimi a giocare questa gara ed un grazie va anche al mio staff che mi ha aiutato nei momenti difficili quando abbiamo dovuto gestire le diverse situazioni. La partita si era fatta in salita soprattutto per i falli ed a quel punto, grazie alla difesa a zona ed a particolari quintetti, siamo riusciti a superare questi passaggi delicati restando sempre agganciati alla partita anche quando siamo scivolati a meno 7”. “Quando parlo di vittoria di tutti – prosegue – ci metto naturalmente anche il pubblico a cui dedichiamo questa vittoria. I tifosi ci hanno seguito in tanti a San Miniato e si sono fatti sentire soprattutto nei momenti difficili. Siamo felici anche e soprattutto per loro”.

Tornando all’analisi della gara due parole sulla prestazione particolare di Casella che, con quattro falli a carico nel secondo tempino, ha saputo gestirsi dando il solito, fondamentale contributo alla squadra. “Andrea è un giocatore sempre in controllo e lo ha dimostrato restando in campo nonostante la situazione falli senza rischiare mai di fare il quinto. La zona la proviamo spesso e stavolta è stata molto utile. Oltre a questo c’è stato un importante passaggio di atteggiamento all’intervallo ed alla fine, mettendo tutto insieme, abbiamo vinto con merito”.

Ed ora sotto con Matelica che sabato sera alle 21 arriva al Pala Sammontana. Si tratta di un altro scontro diretto molto importante per fare un altro passettino in avanti in classifica.