Domenica delle Palme con negozi e Subbuteo a Castelfiorentino

Domenica 2 aprile è la “Domenica delle Palme”, che come è noto precede la Pasqua e viene celebrata con la benedizione dei ramoscelli di ulivo, in ricordo del clima festoso che accompagnò l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. In tale occasione, quindi, i negozi del centro di Castelfiorentino rimarranno aperti per l’intera giornata. Essa coincide, peraltro, con un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del mitico “Subbutelo”, il calcio in miniatura giocato sulla punta delle dita.

Al Circolo Arci “I Praticelli” (via Bustichini 9) è infatti in programma il Campionato Regionale Toscano a Squadre, un torneo con gironi all’italiana (serie A e B) cui potranno partecipare tutti i club toscani iscritti alla FISCT (Federazione Italiana Calcio da Tavolo). L’iniziativa è organizzata dal Subbuteo Club Castelfiorentino e gode del patrocinio del Comune.

Saranno presenti circa 70 giocatori suddivisi in 14 squadre provenienti da tutta la Toscana. La formula prevede una serie A composta da 6 squadre ed una serie B composta da 8 squadre. Le squadre che si contenderanno il titolo di Campione Regionale Toscano 2023 saranno: SC Labronico, CCM Livorno, SC Sombrero San Miniato, Pantere Lucca, Atletico Pisa e SC Castelfiorentino. I due Gironi della serie B saranno formati dalle seguenti squadre: Subbuteo Grosseto 2018, Pantere Lucca B, Spes Livorno, Pisani all'uscio, Granducato, Volterrana, CS Solvay e SC Castelfiorentino B.

L'inizio delle gare è previsto per le ore 9.00 e si svolgeranno su ben 16 campi che il Subbuteo Club Castelfiorentino è riuscito ad allestire proprio in occasione di questo evento. Le premiazioni sono previste nel pomeriggio verso le 18,00. L'ingresso alla sala del circolo I Praticelli è assolutamente libero ed è una splendida occasione per vedere da vicino i migliori giocatori Toscani e Nazionali di Subbuteo tradizionale

“Ringrazio i socii del Subbuteo Club Castelfiorentino – osserva l’Assessore Simone Bruchi – per aver organizzato questo Campionato regionale, che è anche un’occasione per far conoscere il nostro territorio a tanti appassionati provenienti da varie località della Toscana, approfittando anche del fatto che i negozi saranno aperti per l’intera giornata. Come tanti eventi che si tengono a Castelfiorentino, anche quelli collegati al gioco del Subbuteo hanno assunto una certa frequenza e periodicità, e di questo va attribuito il merito agli appassionati castellani che lo hanno riportato in auge da alcuni anni”.

Come è noto, il Subbuteo non è altro che la riproduzione in miniatura del gioco del calcio, in cui due giocatori disputano le partite su un tavolo (dove viene allestito il campo e sistemate le due squadre) muovendo le miniature dei calciatori (11 per squadra, come nel gioco reale) a colpi di “indice”. Si tratta di un gioco in cui non conta la forza fisica, bensì l’abilità, la calma, una buona visione di gioco, freddezza, temperanza.

Oltre all’iniziativa in programma domenica, il Subbuteo Club Castelfiorentino desidera ricordare che chiunque può avvicinarsi a questo gioco visitando la sede del club i mercoledí sera presso il circolo Arci i Praticelli, e/o contattando i numeri qui di seguito. Info e contatti: Nicola 3334891915 / Fabio 3387476169 e visita la pagina facebook Subbuteo Club Castelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino