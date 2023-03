Elezioni Santa Maria a Monte, la candidata Del Grande incontra i cittadini

Nuovo appuntamento sul territorio di Santa Maria a Monte per la candidata a sindaco del centrodestra Manuela Del Grande. "Stiamo continuando ad ascoltare i cittadini del comune, per fare nostre le loro idee ed esperienze, lavorando con impegno e convizione all'unità del territorio" spiega Del Grande. "Saremo nuovamente presenti, giovedì 30 marzo, al mercato settimanale. L'ascolto, quello vero, il confronto ed il contatto diretto con la cittadinanza, è e sarà sempre un aspetto fondamentale per impegnarsi ulteriormente. In particolar modo rivolgiamo un appello ai cittadini che desiderino rimanere informati ed aggiornati sul nostro percorso, per continuare a seguirci".