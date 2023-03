Beat festival, novità: The Struts suonano a Empoli

Il cast dell’edizione 2023 di Beat Festival è sempre più ricco e agli artisti già annunciati, Franz Ferdinand e Villabanks, si aggiunge una delle rock band più sfrontate del panorama internazionale. Sabato 26 Agosto, il Main Stage di Beat ospiterà per la prima volta i The Struts. I rocker britannici The Struts – Il cui nome nasce da un commento fatto in merito alla loro presenta scenica sfrontata – si sono guadagnati una reputazione globale come live act assolutamente da non perdere. La band, composta dal frontman Luke Spiller, dal chitarrista Adam Slack, dal bassista Jed Elliott e dal batterista Gethin Davies si è formata a Derby, in Inghilterra, nel 2012. Hanno fatto irruzione sulla scena con Could Have Been Me e da allora hanno pubblicato tre album – incluse collaborazioni di prestigio con Robbie Wiliams, Ke$ha, Tom Morello e i membri dei Def Leppard Joe Elliott e Phil Collen – si sono guadagnati la prima posizione nella classifica Spotify Viral Top 50, hanno partecipato a show come The Tonight Show with Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel Live!, raccogliendo oltre 850 milioni di stream sulle diverse piattaforme e una lunga serie di concerti sold out in tutto il mondo. Oltre ai tour da headliner, la loro spavalderia in scena li ha fatti scegliere come opening band da colossi quali The Rolling Stones, Foo Fighters e Guns N’ Roses e gli ha permesso di partecipare a festival quali Lollapalooza e Governors Ball. Le ultime uscite dei The Struts sono il singolo Fallin’ With Me e il live acustico Unplugged At EastWest, pubblicato lo scorso febbraio su etichetta Big Machine Label Group.

I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 31 marzo con una speciale formula early bird – fino ad esaurimento dei posti destinati a questa iniziativa – su Ticketone e Ticketmaster; le vendite per il concerto di Empoli saranno aperte anche su Vivaticket. Con la formula Early bird (fino a esaurimento posti) il prezzo dei biglietti è € 20,00 + diritti di prevendita. Il costo dei biglietti standard è di € 30,00 + diritti di prevendita.

Radio ufficiale della data di Beat dei The Struts sarà Virgin Radio.

Ma la grande musica non finisce qui. Infatti sono già state annunciate altre due date importantissime del Festival. Il 25 agosto sul palco dio Beat si esibirà il rapper Villabannks, mentre il 2 settembre Beat ospiterà il grande ritorno dei Franz Ferdinand. Anche i biglietti per questi concerti sono in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Come sempre, Beat Festival, punto di riferimento dell’estate Toscana non sarà solo musica. Ci saranno anche buon cibo, ottima birra e tanto divertimento con tantissime aree dedicate che saranno svelate nelle prossime settimane.

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net

Fonte: Ufficio Stampa