Florence Korea Film Fest, la vigilia al cinema La Compagnia

"Sophia Loren e Roberto Benigni sono gli interpreti del cinema italiano che più abbiamo seguito e che ancora apprezziamo, sono fonte di ispirazione". Così il regista Kim Han-min e l’attore Park Hae-il, oggi a Firenze in occasione del 21° Florence Korea Film Fest - ospiti della manifestazione che inaugurerà domani giovedì 30 marzo al cinema La Compagnia. I due saranno ospiti nella serata di apertura con la proiezione in prima italiana del loro ultimo film insieme "Hansan: Rising Dragon Redux".

"Roberto Benigni ne La vita è bella mi è rimasto nel cuore. A livello mondiale sono davvero poche le persone in grado di mescolare tragedia e commedia in modo così intenso" - ha detto l'attore Park Hae-il, protagonista anche nell'ultimo film di Park Chan-wook "Decision to leave", ospite speciale di questa edizione del Florence Korea Film Fest, che gli ha dedicato una retrospettiva con i suoi migliori film. "Tra gli attori che mi sono rimasti impressi c’è Sophia Loren da cui ho tratto molta ispirazione" - ha ribattuto il regista Kim Han-min.

Il dialogo con i due protagonisti del cinema coreano è proseguito: "Italia e Corea del Sud hanno tratti in comune, sono entrambi grandi Paesi e due penisole che si affacciano sul mare, da cui sono bagnati e da cui traggono continua ispirazione. Hanno superato tante guerre e difficoltà, ma riescono a esprimersi con l'arte e con il cinema al meglio".

Fonte: Korea Film Fest