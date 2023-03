Lavori Enel da via Ridolfi a via Cavour, interruzioni di corrente programmate

Prosegue il piano di potenziamento del sistema elettrico territoriale da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione e che venerdì 31 marzo effettuerà un importante intervento di restyling impiantistico nel centro di Empoli, tra via Cavour, via Ridolfi e piazza del Popolo.

Le squadre operative dell’azienda elettrica provvederanno all’attivazione di una nuova linea aerea di bassa tensione, di ultima generazione e completamente interrata, e alla rimozione di un tratto di cavi aerei con benefici in termini di decoro urbano e di qualità del servizio elettrico per l’intero quartiere.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 31 marzo, suddividendole in due momenti. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi molto ristretti di utenze nel modo in cui segue:

- Empoli, venerdì 31 marzo, dalle ore 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio, via Cavour civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 1/x, 6, da 10 a 12, 16, 20, da 24 a 26, 32; via Ridolfi civ. 191/p

- Empoli, venerdì 31 marzo, dalle ore 11:30 con conclusione nel primo pomeriggio, piazza del Popolo civ. da 15 a 17, 21, 27, da 31 a 33, da 14 a 16, da 22 a 24/a; via Ridolfi civ. da 180 a 190, 196, 189.

Inoltre, domani (giovedì 30 marzo), E-Distribuzione effettuerà un intervento nel territorio comunale di Montespertoli, zona San Quirico in Collina (via Romita, via Ripa e dintorni), per manutenzione e spostamento impianti elettrici, con attività richiesta da terzi: le operazioni inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno nel pomeriggio.

In tutte le circostanze suddette i clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm.