Lavori in centro, Empoli senza energia elettrica: ecco dove

Venerdì 31 marzo 2023, a causa di lavori realizzati da e-Distribuzione, è prevista una interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica nella zona di piazza del Popolo, dalle 11.30 alle 15.30. Saranno interessati i civici dal 15 al 17, il 21, il 27, dal 31 al 33 e ancora dal 14 al 16 e dal 22 al 24a, oltre ai civici dal 180 al 190, 196 e 189 di via Ridolfi.

Di conseguenza, l'ufficio ICT del Comune di Empoli, che ha sede nell'edificio comunale di piazza del Popolo, avvierà a partire dalle ore 10.50 la procedura di spegnimento in sicurezza dei server a 'servizio' di tutti gli uffici comunali. Questo renderà impossibile agli operatori accedere ad alcuni programmi e strumenti di lavoro: fra l'altro non funzioneranno servizio protocollo, sito web istituzionale e prestito interbibliotecario. Gli uffici non potranno ricevere né inviare mail né messaggi di posta certificata. Nel momento in cui sarà disattivata la corrente elettrica, non sarà inoltre disponibile alcuna connessione internet. Per questa ragione potranno quindi verificarsi disagi e impossibilità di erogare alcuni servizi da parte dei vari uffici.

Per quanto concerne il servizio di Stato civile - Polizia mortuaria, lo sportello sarà aperto dalle 8 alle 10.30. Il servizio URP, dalle ore 11 alle ore 13.30, potrà effettuare solo il servizio informazioni.

Fonte: Enel Italia - ufficio stampa