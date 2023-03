Concorsi pubblici, il Comune di Capannori cerca elettricista e idraulico a tempo indeterminato

Il Comune ha bandito due concorsi pubblici, uno per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale elettricista (categoria giuridica B3) ed uno per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale idraulico (categoria giuridica B3). Tra i requisiti richiesti per entrambi i concorsi il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media o dell’obbligo), integrato da: diploma di qualifica di istruzione professionale (3 anni), ovvero titolo superiore purché attinente alle mansioni del posto messo a concorso a cui si vuole partecipare, ovvero corso di formazione specialistico o attestato di qualifica professionale rilasciati da Agenzie di formazione professionale riconosciute dalla Regione ai sensi dell’art. 14 Legge n. 845/1978 per le mansioni del posto messo a concorso a cui si vuole partecipare.

Per entrambi i concorsi, la domanda di ammissione, con i documenti ad essa allegati, dovrà pervenire al Comune di Capannori entro le ore 12 del 27 aprile 2023 esclusivamente tramite trasmissione on line, previa autenticazione tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta nazionale dei Servizi (CNS) collegandosi al sito dei servizi on-line messi a disposizione dal Comune di Capannori all’indirizzo https://servizi-online.comune.capannori.lu.it/web/home/avvia-una-istanza-gen cliccando sul link relativo al bando di concorso. Il bando con i relativi allegati è pubblicato all’Albo on line del Comune di Capannori, in Amministrazione trasparente nella sezione ‘Bandi di concorso’ e sul Portale del Reclutamento https://www.inpa.gov.it.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa