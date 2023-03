Al Biotecnopolo di Siena arriverà come consigliere strategico l'immunologo Anthony Fauci, tra i massimi esperti mondiali nel campo delle malattie infettive e consulente medico di sette presidenti degli Stati Uniti, specialmente durante gli anni della pandemia.

Tra i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione c'è anche Giorgio Parisi, che ha accolto la notizia con favore. "La disponibilità di Fauci a operare come consigliere informale - ha detto Parisi - è un passo fondamentale per fare del Biotecnopolo l'hub italiano per la ricerca, lo studio e la prevenzione delle pandemie". Fauci opererà a fianco di Rino Rappuoli,