'Nel/Col/Dal Empoli Musei', 46 bambini e bambine visitano le opere in città

Da venerdì scorso, con due classi della scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Corniola al Museo della Collegiata sono iniziate le attività del progetto educativo Nel/Col/Dal Empoli Musei. Quarantasei bambini e bambine, guidate dalle operatrici dell’Università di Pisa, hanno osservato e scoperto opere del museo, della facciata della Collegiata di S. Andrea e della piazza Farinata degli Uberti. A queste prime classi ne faranno seguito molte altre: da ora fino a settembre, infatti, parteciperanno al Progetto Nel/Col/Dal Empoli Musei ben 473 studenti delle scuole primaria secondaria di primo e di secondo grado di Empoli.

Nel/Col/Dal Empoli Musei è stato progettato e realizzato da PA.CO.net-Patrimoni e Comunità in Rete: progetto pilota per nuove pratiche culturali partecipative a Empoli dell’Università di Pisa-Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere con PromoCultura, Co&So Empoli, Comune di Empoli, ICOM Italia, vincitore del “Bando per progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca 2021” di Regione Toscana (su risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020, rientra nell’ambito di Giovanisì). Un gruppo di lavoro che condivide diversi saperi e ruoli per obiettivi comuni, come emerso nella riunione plenaria che si è svolta l’11 marzo 2023 al MuVE-Museo del Vetro di Empoli.

Il progetto Nel/Col/Dal Empoli Musei, che fa seguito al corso di formazione per insegnanti Educazione al patrimonio culturale: il progetto Nel/Col/Dal Empoli Musei e alla campagna di adesioni terminata nel dicembre 2023, si articola in due linee, entrambe gratuite: linea Visite tematiche interdisciplinari, per tutte le scuole, appena iniziata; linea PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, per le ultime tre classi delle Scuole secondarie di secondo grado, che inizierà a maggio.

Il progetto ha realizzato appositamente per Empoli l’esperienza pluriennale del metodo di educazione al patrimonio Nel/Col/Dal ideato e sviluppato da Museia-Laboratorio di cultura museale dell’Università di Pisa, dal 2015 declinato in numerosi comuni e musei. Una iniziativa che arricchisce ulteriormente la già interessante offerta dei musei di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa