Omaggio a Borsò al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino aprirà il mese di Aprile con una proposta bella e molto particolare. L’obiettivo è quello di tributare un omaggio al grande tenore Umberto Borsò nato nel 1923 a La Spezia, ma che a soli tre anni, con la famiglia, si trasferì a Castelfiorentino, sua città d'adozione nella quale mosse i primi passi musicali.

Nel centenario della sua nascita non poteva mancare un evento dedicato ad un concittadino onorario così illustre, che ha portato il suo nome e la sua voce ad essere conosciuti in tutto il mondo.

Sabato 1 Aprile alle ore 21,00, infatti, è in programma "Borsò 100", un evento incentrato sui grandi quadri tratti dalle opere liriche che hanno rappresentato il fulcro del repertorio di Umberto Borsò, il quale trovò nei grandi capolavori di Giuseppe Verdi e del Verismo italiano, il proprio terreno di elezione.

In occasione del Gran galà, sfileranno sul palco giovani artisti lirici selezionati per l'occasione, accompagnati dall'Orchestra Orpheus e dal Coro Lirico Castellano. Si tratta di un appuntamento molto sentito da tutta la collettività e fortemente voluto per celebrare ancora, a distanza di cento anni dalla nascita, la grandezza di questo uomo e della sua arte.

Sabato 1 Aprile ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Amici della lirica Umberto Borsò in:

BORSO’ 100

Gran galà lirico con:

MAILA FULIGNATI Soprano

BEATRICE AMATO Mezzosoprano

ALESSANDRO FANTONI Tenore

Con la partecipazione straordinaria di

MARIA BILLERI Soprano

GIANCARLO CECCARINI Baritono

