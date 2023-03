Palio, a Fucecchio il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori

Torna alle antiche abitudini il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori del Palio di Fucecchio. Dopo le edizioni annullate per la pandemia e l'ultima in versione autunnale, la kermesse con i colori e i suoni delle Contrade del Palio si terrà nuovamente in Piazza Vittorio Veneto. L'appuntamento per tutti gli appassionati che vorranno ammirare i figuranti delle 12 contrade esibirsi è per sabato 1° aprile, a partire dalle ore 15,30.

I simboli delle contrade incorniceranno il cuore della piazza dove daranno sfoggio delle proprie capacità sbandieratori, chiarine e musici.

Al momento dell'entrata in piazza saranno accompagnati dagli Alfieri Portascudo e Portabandiera che poi andranno ad accomodarsi ai lati del palco di rappresentanza. Ogni volta che si conclude un'esibizione i musici e due sbandieratori di ogni contrada resteranno in piazza Vittorio Veneto per l’esecuzione del Gioco Finale.

L'esibizione delle 12 contrade avverrà nell'ordine estratto nell'apposita riunione operativa che è il seguente: Porta Bernarda, Botteghe, Cappiano, Sant'Andrea, Borgonovo, Ferruzza, Querciola, Porta Raimonda, Torre, Samo, Massarella, San Pierino.

“Si tratta di un evento di grande fascino – commenta l'assessore al Palio, Daniele Cei - che valorizza il nostro bellissimo centro storico e il lavoro degli sbandieratori e dei musici delle Contrade. Un appuntamento al quale i contradaioli sono sempre più affezionati e che dopo le vicissitudini legate alla pandemia torna nella sua collocazione naturale anche per quanto riguarda la location, nella suggestiva Piazza Vittorio Veneto”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa