Aperte le iscrizioni ai nidi di San Miniato

Dal 1 al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2023/2024. Possono presentare domanda i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di San Miniato nati dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2023 compresi. Devono fare richiesta di riconferma anche i genitori di coloro che hanno frequentato il nido nell’anno educativo precedente. Dal 1 al 31 maggio (fino al 1 giugno per i soli nati il 31 maggio) saranno aperte le iscrizioni solo per i nati dal 30 aprile al 31 maggio (per i/le bambini/e che avranno 3 mesi al 1 settembre 2023).

Le domande di iscrizione (per nuovi iscritti e per già frequentanti) saranno disponibili online sul portale dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Miniato. Per accedere al portale e presentare domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure di una C.I.E. (Carta Identità Elettronica). Tutte le informazioni necessarie possono essere consultate direttamente sul sito del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it).

L’ufficio scuola sarà a disposizione telefonicamente o su appuntamento (0571 406820-754-757-750) per tutti coloro che non sono dotati della possibilità di accedere all'iscrizione on-line o che incontrano difficoltà nel procedimento.

In occasione del periodo di apertura delle iscrizioni, sarà possibile per le famiglie visitare le strutture presenti sul territorio comunale e avere informazioni sull’organizzazione e sul progetto educativo e pedagogico. Il 14 aprile, dalle 17.30 alle 20.00, porte aperte ai nidi Grillo, Gambero Rosso, Lucignolo e Pinocchio, mentre il 15 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, ai nidi Chiocciola, Fata Turchina e Mastro Ciliegia.

E' possibile visitare i servizi in tutto il mese di aprile e nel mese di maggio (solo per i nascituri nei nidi Chiocciola e Pinocchio) previo appuntamento telefonico con i singoli nidi.

Per informazioni contattare la Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici: 0571.406820/754/757/750 oppure scuola@comune.san-miniato.pi.it.

