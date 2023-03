Artigianato e cibo, appuntamento in piazza Strozzi a Firenze

Un fine settimana all’insegna dell’artigianato, tra food e artigianato artistico. È quello organizzato da CNA a Firenze.

Si parte con ARTour del Gusto Toscano nel salotto buono di Piazza Strozzi da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile (ore 10-20), la kermesse dell’enogastronomia toscana di qualità patrocinata dal Comune di Firenze.

L’appuntamento è con 22 aziende del settore: olio, vino, birra artigianale, condimenti, biscotti, salumi, formaggi, confetture, miele, caffè, liquori, cioccolato e le immancabili, considerato il periodo, uova di Pasqua, oltre agli accessori per la cucina dell’artigianato artistico.

“Insomma, un vero e proprio viaggio tra i sapori della tradizione toscana grazie a una ricca offerta di prodotti agroalimentari espressione di un territorio fra i più apprezzati e conosciuti al mondo. Chi farà acquisti avrà inoltre diritto alla riduzione del prezzo di ingresso a Reaching for the stars la mostra in cartellone a Palazzo Strozzi grazie alla convenzione stretta dall’associazione degli artigiani e la Fondazione” spiega Francesco Fossi, coordinatore di CNA Agroalimentare.

Sabato 1° aprile è invece la volta, in Piazza dei Ciompi, di Artefacendo (ore 10-20), la mostra mercato di artigianato artistico che, oltre all’esposizione e vendita, consente ai visitatori di osservare dal vivo le varie tecniche di lavorazione dei prodotti. 20 le imprese in mostra.

“Durante Artefacendo, infatti, gli artigiani non si limitano a presentare il loro prodotto ma coinvolgono il visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto grazie a dimostrazioni dal vivo e ad un vero e proprio trasferimento in mostra del processo produttivo solitamente apprezzabile soltanto in bottega. Insomma, una vera e propria esperienza, a forte impatto personale, per il visitatore” spiega Lorenzo Cei, coordinatore di CNA Artigianato Artistico.