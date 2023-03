Sull'onda di Schlein, riparte il tesseramento Pd Empolese Valdelsa

Il Partito democratico Empolese Valdelsa questo fine settimana sarà mobilitato per attivare la campagna tesseramento per il 2023.

"Il grande entusiasmo scaturito dalle primarie e dall’elezione di Elly Schlein - afferma il segretario Jacopo Mazzantini - ci ha spinto a mobilitarci per promuovere il più possibile il tesseramento al partito. Al momento ci si può iscrivere on line e presto arriveranno anche le tessere fisiche. Cercheremo di aiutare le persone che non si sono iscritte perché hanno difficoltà digitali e di parlare dell’importanza delle sottoscrizioni, unica forma di finanziamento a cui possono attingere i partiti locali".

Sabato 1 aprile banchini nel giro di Empoli dalle 16.30 alle 20.00, a Vinci dalle 9:30 alle 12.30 in piazza della Libertà e a Sovigliana su viale Togliatti davanti Casa del Popolo, a Castelfiorentino dalle 10 alle 12:30 davanti alla sede Pd in corso Matteotti 23; a Montaione dalle 10 alle 12.30 in piazza Cavour, a Montespertoli dalle 9.30 alle 12.30 in piazza del popolo davanti al circolo Arci, a Fucecchio dalle 9 alle 12 davanti alla coop di via Fucecchiello, a Certaldo dalle 10 alle 12.30 presso la sede PD via Roma 48.

Domenica 2 aprile a Limite sull’Arno dalle ore 10 alle 13 in piazza Vittorio Veneto, a Gambassi Terme dalle 10 alle 12 davanti la sede in via Garibaldi n. 8.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa