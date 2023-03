Cartomante minaccia di morte 20enne per avere ancora soldi: denunciato

Un cartomante toscano di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri del Bolognese per minacce e tentata estorsione ai danni di una 20enne residente a San Lazzaro di Savena. I due non si sono mai visti di persona, ma erano entrati in contatto su WhatsApp. La giovane ha chiesto al cartomante previsioni sul suo futuro e di rimando quest'ultimo ha chiesto 70 euro tramite ricarica carta prepagata. Soldi che servivano, a dire dell'uomo, ad acquistare gli ingredienti per il rituale. Da lì l'escalation: ancora richieste di soldi, prima 150 euro e poi altri soldi. Quando la ragazza poi si è negata, il cartomante ha minacciato conseguenze negative per lei, ossia la morte sua e dei familiari, come era successo in altri casi sempre a suo dire. La ragazza, inoltre, aveva inviato delle sue foto all'uomo, richieste via whatsapp, che ha poi minacciato di divulgarle nel caso in cui lei non avesse continuato a pagarlo. Alla fine la ragazza ha denunciato l'uomo.