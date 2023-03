Controlli in provincia di Pisa, un arresto e una denuncia per furto

Durante un servizio di controllo del territorio della provincia di Pisa i carabinieri, in due diverse circostanze, hanno arrestato e denunciato due persone. Nello specifico i militari della Compagnia di Pontedera hanno arrestato una persona, in esecuzione di un'ordinanza di espiazione di pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare. La persona arrestata è risultata destinataria del provvedimento, emesso dall'Autorità Giudiziaria pisana, per una pena residua a 6 mesi di reclusione per un furto aggravato commesso a Pisa nel giugno del 2007.

Segnalata invece in stato di libertà una persona per furto all'interno di un esercizio commerciale. È successo a Pisa, presso un noto negozio dove sono intervenuti i carabinieri e dove poco prima il soggetto era stato sorpreso nel prelevare della merce, per un valore di quasi 50 euro. Denunciato, la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.