Discover Montelupo, visite guidate nei luoghi della ceramica

Secondo appuntamento della rassegna Discover Montelupo, un’occasione pensta per presentare a turisti e visitatori i gioielli della città e anche per offrire l’occasione di visita in luoghi non sempre aperti al pubblico.

Dopo il successo del primo appuntamento si replica nel fine settimanda del 1 e 2 aprile, in occasione dell’apertura ufficiale dell’esposizione “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una galleria di confronti”; promossa e organizzata dal Comune di Montelupo Fiorentino, è inserita nel progetto Terre degli Uffizi ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cr Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli e Grandi Musei

Per sabato 1 aprile tre i luoghi da scoprire.

Il MUSEO DELLA CERAMICA che ospita la mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una galleria di confronti” capolavori della Galleria degli Uffizi dialogano con la ceramica di Montelupo Fiorentino presso il Museo della Ceramica.

Previste visite guidate speciali con la Direttrice scientifica del Museo, Lorenza Camin ed il Curatore Alessio Ferrari.

Orari delle visite guidate: 16:00 e 17:00 – prenotazione obbligatoria*

Biglietto con visita guidata € 10,00– sotto i 18 anni € 5,00.

L’ARCHIVIO MUSEO BITOSSI con visite guidate: 15:00 e 16:00 (prenotazione obbligatoria*- ingresso gratuito). È l’occasione per scoprire la ceramica e il design.

Un’inedita realtà espositiva di straordinaria bellezza e ricchezza, che coniuga il saper fare artigianale con la ricerca dello stile e dell’innovazione.

Infine la serata potrà concludersi con una ATELIER MARCO BAGNOLI a cura della Pro Loco Montelupo, seguita da un aperitivo al tramonto.

Biglietto con aperitivo 10 euro –5 euro per chi è già tesserato proloco.

Domenica 2 aprile previste visite guidate e laboratori per famiglie.

Alle ore 16.00 si terrà una visita guidata speciale per famiglie incentrata sulle forme, gli usi e le decorazioni della ceramica di Montelupo.

Sarà posta l’attenzione sugli stemmi nobiliari e i simboli che nei secoli sono stati riprodotti sulla ceramica di Montelupo: Medici, Pandolfini, Strozzi, ma anche antiche farmacie e ordini religiosi.

Durante il percorso di visita si arriverà alla Fornace per incontrare artigiani ceramisti che offriranno dimostrazioni di lavorazione al tornio e pittura con possibilità di cimentarsi nella lavorazione della ceramica, mentre i ragazzi potranno partecipare al laboratorio al piano superiore.

Biglietto per il Museo gratuito – con visita guidata € 5,00 (gratuita per i ragazzi che partecipano al laboratorio).

A seguire presso la FORNACE DEL MUSEO si terrà un laboratorio rivolto a bambini e ragazzi. Un appassionate indagine tra i simboli e gli stemmi presenti sui vari oggetti del Museo, affrontando inoltre i temi dei “marchi di bottega” e delle firme degli artisti sui pezzi prodotti.

Età consigliata per il laboratorio: 5-12 anni

Costo laboratorio: Euro 5.00. La quota include la restituzione degli oggetti prodotti durante il laboratorio.

Per informazioni e prenottazioni rivolgersi al Museo della ceramica, piazza Vittorio Veneto 11, telefono 05/71/1590300; mail info@museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa