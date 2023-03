Ecomostro Ponte a Elsa in demolizione nei primi due mesi di lavori

E' in corso in questi giorni l'allestimento del cantiere che interesserà la struttura dell'Ecomostro di Ponte a Elsa (Empoli) che a breve sarà demolita per poi dare avvio alla costruzione dell'EcoPark, un nuovo edificio con nuovi spazi auto e nuovi servizi per la cittadinanza.

Si tratta di un cantiere da 5,6 milioni di euro, dei quali 2 milioni da fondi PNRR. Completata la delimitazione dell'area di intervento, a partire dal 3 aprile 2023, il cantiere entrerà nel vivo con la prima fase dei lavori, quella relativa alla demolizione del fabbricato esistente, che sarà eseguita da una ditta subappaltatrice specializzata in questo tipo di lavorazione.

La demolizione sarà eseguita in fasi ciascuna relativa ad un blocco del complesso: il primo a essere abbattuto sarà il blocco centrale per poi proseguire, uno alla volta, con i lati della struttura a 'U'. Al termine della demolizione di ogni blocco, prima di dare il via all'intervento sul blocco successivo, saranno differenziate e rimosse le macerie. Complessivamente sono previste quattro fasi.

La demolizione verrà eseguita con l'impiego di escavatori con braccio di 25 metri dotato di pinza demolitrice, con la tecnica 'top down': l'escavatore verrà affiancato alla struttura da demolire e ne inizierà lo smantellamento, partendo dall'alto e proseguendo verso il basso. Questa modalità di intervento riduce al minimo le vibrazioni conseguenti la demolizione così da ridurre al minimo anche i disagi per i residenti.

Sempre nell'ottica di ridurre i disagi per cittadine e cittadini, con l'impiego di acqua nebulizzata attraverso 'fog cannon' e lance idranti guidate da operai addetti, sarà effettuato l'abbattimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni.

La bagnatura per evitare il diffondersi delle polveri verrà effettuata anche sui cumuli di macerie che deriveranno dalle demolizioni, in attesa che vengano trasportati a recupero: i detriti, al termine di ogni blocco di demolizione, saranno differenziati e successivamente portati in stabilimenti specializzati per essere poi avviati al recupero.

La tabella di marcia relativa alla fase di demolizione complessiva, che prevede anche la pulizia dell'area di cantiere dal verde incolto presente, prevede circa due mesi di lavori: la conclusione è quindi prevista per giugno. Seguirà quindi la fase di realizzazione dell'EcoPark: da giugno, saranno eseguiti i nuovi riempimenti del piano interrato e saranno realizzate le nuove rampe di accesso all'autorimessa che nascerà nel piano interrato.

"Ci siamo, il cantiere prende fisicamente il via - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Di fatto si chiude un percorso lungo venti anni che ha visto i cittadini convivere con una situazione di degrado e che ha visto l'amministrazione impegnata per trovare una soluzione concreta affinché un problema importante di Ponte a Elsa trovasse la sua soluzione. Adesso la soluzione è stata trovata e siamo pronti a dare il via a un cantiere che porterà nella frazione alla costruzione di un luogo nuovo a servizio della cittadinanza, grazie a servizi pensati proprio partendo dall'ascolto dei residenti. Questo cantiere è anche frutto della capacità di questa amministrazione di intercettare finanziamenti europei grazie al grande lavoro degli uffici comunali, che ringrazio: 2 milioni di fondi per la realizzazione di quest'opera da 5,6 milioni, i cui lavori dovranno essere conclusi entro il 2026, arrivano da PNRR. Finanziamenti intercettati grazie alla capacità di progettazione e programmazione del nostro Comune".

EcoPark, rendering

Demolizione ecomostro, come cambia la viabilità

I provvedimenti di viabilità sono contenuti nell'ordinanza numero 196 del 24 marzo 2023 che ne dispone l'adozione dalle ore 8 del 28 marzo 2023 fino al completamento delle lavorazioni di demolizione, quindi per circa due mesi. Questo il dettaglio: in via Caponi, dall'intersezione con via Gobetti fino all'intersezione con via Cioni, istituzione del senso unico di marcia con restringimento di carreggiata per tutti i veicoli in direzione nord ovest; in via Cioni, dall'intersezione con via Caponi all'intersezione con via Gobetti, istituzione del senso unico di marcia con restringimento di carreggiata per tutti i veicoli in direzione sud est; in via Caponi lato Ecopark, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Gobetti e l'intersezione con via Cioni, in via Cioni lato EcoPark, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Caponi e l'intersezione con via Gobetti, e nell'intero parcheggio zona EcoPark, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; in via Caponi, all'intersezione con via Cioni per i veicoli provenienti da sud ovest, istituzione segnaletica verticale di stop e obbligo di svolta a destra in via Cioni e divieto di accesso in via Caponi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa