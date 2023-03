Elezioni Siena, arriva anche il Movimento 5 Stelle

Si affolla ancora di più la gara alla poltrona di sindaco per il Comune di Siena. Stavolta ad arrivare è il Movimento 5 Stelle, che 'prende in prestito' dal Consiglio comunale di Sovicille la consigliera Elena Boldrini per la candidatura a sindaco. In queste ore dal partito guidato da Giuseppe Conte è arrivato il via libera alla candidatura.

Riassumiamo tutti i candidati finora:

Nicoletta Fabio per il centrodestra

Anna Ferretti, per il centrosinistra

Emanuele Montomoli (civico)

Fabio Pacciani (civico)

Massimo Castagnini, per Italia Viva e con il sostegno dell'attuale sindaco Luigi De Mossi

Roberto Bozzi, per Azione

Alessandro Bisogni, per Siena Popolare.