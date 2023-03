Elicottero su Firenze per turisti, il Comune chiede il blocco all'Enac

Evitare i sorvoli turistici in elicottero sulla città di Firenze. La richiesta che giungerà all'Enac viene dalla città di Firenze, in particolare dal sindaco Dario Nardella, dopo la notizia sulla stampa locale da parte dell'azienda Florence Helicopter.

Su Twitter Nardella ha infatti scritto che "queste iniziative sono deleterie per l'ambiente e non hanno niente a che fare con la nostra idea di turismo e di valorizzazione della bellezza di Firenze. Chiederò alle autorità competenti di non autorizzarle".

“L’iniziativa di un tour operator privato che prevede sorvoli in elicottero della città è quanto di più lontano dalla nostra visione di turismo che è un turismo sostenibile, consapevole, rispettoso. Chiederemo a Enac, autorità competente in materia di sorvoli della città, di non consentire lo svolgimento di un’iniziativa di questo tipo che presenta rischi per la sicurezza e un notevole impatto acustico".

Così la vicesindaca e assessora al Turismo Alessia Bettini.

"Il Comune non ha competenze a riguardo ma ci faremo portavoce della necessità sempre più impellente di normare quanto prima servizi turistici atipici e non tradizionali come questo per avere più margini di intervento. Per questo chiederemo di aprire un confronto con la Regione su questo tema. Queste casistiche, come i sorvoli, non rientrano ancora in quelle contemplate dalle attuali leggi e diventa così più difficile disciplinarle e intervenire a riguardo”.